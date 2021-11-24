В Тольятти мужчина переделал сигнальный пистолет в боевой и выстрелил в лицо незнакомцу

Сейчас киллер ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Тольятти, который попытался ограбить незнакомца с помощью переделанного сигнального пистолета в боевой. На нападавшего было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного Кодекса.

По версии следствия, на протяжении двух лет обвиняемый хранил в арендованном гараже сигнальный пистолет, в конструкцию которого он собственноручно внес изменения, тем самым превратив его в боевое оружие с патронами. В 2020 году у мужчины возник преступный умысел ограбить ранее не знакомого местного жителя, у которого по его данным в машине было 3 миллиона рублей.

— Преступник некоторое время следил за своей целью, изучая его личность и маршруты передвижения. В октябре 2020 года он встретился с мужчиной под надуманным предлогом покупки у него лодки. Ничего не подозревающий тольяттинец привез на своем автомобиле обвиняемого к месту хранения лодки. На безлюдном участке киллер произвел выстрелы в лицо и шею потерпевшего, — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Однако тольяттинцу удалось выжить и отнять у нападавшего оружие. Позже врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время следователем была собрана достаточная доказательная база. Мужчину с сигнальным пистолетом обвиняют по четырем статьям — ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем). Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.