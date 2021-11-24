В Самарской области полицейские задержали двух наркоторговцев с сотней свертков героина

Молодые люди планировали продавать наркотик в Сызрани. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки, но пассажиры стали заметно нервничать. После досмотра полицейские обнаружили у парней в сумке сотню свертков с героином.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, полицейские задержали 21 и 22-х летнего пассажиров. Молодые люди взяли такси в Самаре и отправлялись в Сызрань. Наркотик они купили в Интернете и планировали продавать с помощью тайников-закладок.

Результаты проверки показали, что общая масса героина составила 241 грамм, что законодательство относит к крупному размеру. Задержанные – уроженцы соседней республики – ранее не судимые и не трудоустроены официально.

На молодых людей возбуждено уголовное дело. Санкция статьи, под которую они попадают, предусматривает срок лишения свободы до 15 лет. Наркоторговцев заключили под стражу. Расследование продолжается.