В Самаре за три месяца уборки в новом Дворце спорта на Молодогвардейской заплатят 8,7 млн рублей

В конце ноября объявят компанию - победителя электронных торгов Фото: Ольга НОВИКОВА

Представители ГАУ «Самара Арена» объявили поиск подрядной организации, которая за 8,7 миллионов рублей будет убираться в помещениях Дворца спорта на Молодогвардейской. От клининговой компании потребуется не менее 29 уборщиков плюс менеджер объекта, которые будут работать с 10 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.

Согласно техническому заданию, уборки помещений будут проводиться в три периода: в декабре, январе и феврале – всего 81 день с учетом режима работы Дворца, а также выходных и праздников.

Кроме того, исполнитель должен иметь достаточное количество материально-технических ресурсов, бытовой химии и дезинфицирующих средств. Уборщики должны будут проводить комплексную уборку помещений, в том числе дезинфицировать поверхности, ухаживать за текстильными материалами, чистить окна и витражи, а также своевременно вывозить мусор.

Заказчик клининговых работ во Дворце спорта обозначил начальную цену контракта – 8 692 082,46 рублей. Заявки будут приниматься до 26 ноября, а итоги торгов подведут 29 ноября 2021 года.