Строительство футбольного манежа у «Солидарность Арены» в Самаре сняли с воздуха

Манеж на 500 зрителей должны достроить в 2022 году Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство крытого футбольного манежа на 500 зрительских мест. Его возводят неподалеку от стадиона «Солидарность Арена». Местный видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха, что происходит на месте будущего спортобъекта в ноябре 2021 года.

Судя по ролику, рабочие сейчас занимаются обустройством стен здания. Как ранее сообщали в областном правительстве, до конца года техническая готовность манежа должна составить 40%. Полностью закончить объект планируется в 2022 году.

Отметим, это будет первый в Самаре полноразмерный крытый футбольный манеж. В нем разместят раздевалки команд, центр управления, комментаторские, тренажерный зал и конференц-зал. Спортобъект будет работать круглый год. Там смогут проводить тренировки спортивные школы, детские и любительские команды, а также будут устраивать всероссийские соревнования.