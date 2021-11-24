Сотрудников мэрии Самары будут возить на работу и обратно за 4,4 млн рублей

Муниципальных служащих будут возить до мэрии по трем маршрутам / Фото: администрация Самары

В Самаре ищут подрядчика, который будет возить сотрудников городской администрации на работу и обратно. За данную услугу готовы заплатить 4,4 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, перевозить чиновников необходимо будет на автобусах вместимостью от 45 до 55 мест. Всего запланированы три маршрута: от остановки «Николаевский переулок» в Южном городе, от остановки «Дом одежды» на проспекте Металлургов и от остановки «Парк Гагарина» на улице Стара-Загора, 27. Конечная точка — здание администрации Самары на улице Фрунзе, 124б. Забирать пассажиров автобусы будут в 6:45-7:15, а отвозить обратно домой — в 17:30-17:45. Основные требования к транспорту — техническая исправность, чистота снаружи и внутри.

Победителя электронного аукциона определят 3 декабря 2021 года. Возить чиновников на работу подрядчик должен будет до 31 декабря 2022-го.