Самара возглавила рейтинг городов с самыми «убитыми» дорогами

Самарцы считают, что в их городе самые плохие дороги Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Общественная организация «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» составили народный рейтинг городов России, где замечены самые «убитые» дороги. Самара в данном списке занимает первое место по количеству отметок на карте.

Проект был создан общественниками для привлечения внимания правительства к некачественному ремонту дорог в городах. Местные жители сами отмечают, какие дороги, по их мнению, «убиты» и нуждаются в срочном ремонте. Создатели проекта отмечают, что зачастую при планировании дорожных работ местные власти не учитывают мнения горожан, поэтому многие остаются недовольны проведенными работами, поэтому была создана «Карта», где сама общественность может высказать свое мнение.

Так, в рейтинге Километрики «убитых» дорог Самара заняла первое место, обогнав по отметкам Санкт-Петербург и Курск. Жители Самары отметили на Карте 1995 дорог, из которых 828 в настоящее время требуют ремонта. Однако стоит отметить, что некоторые дороги, которые отметили самарцы, планируется привести в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а где-то уже проведет ямочный ремонт.

Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что на семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что уже сделано и что планируется сделать для повышения комфорта жизни самарцев. В числе всего прочего, глава региона отметил, что в Самарской области рекордными темпами идет строительство новых дорог. Так, только в этом году в порядок привели 400 км автомагистралей, а также проводится ремонт автодорог в городах и муниципальных районах региона.