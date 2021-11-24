Кто выиграл квартиру и машину за прививку от коронавируса в Самаре

В Самаре за вакцинацию дают подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявлены первые победители розыгрыша среди вакцинированных в Самаре. Стало известно, кто получит ключи от квартиры и машину. Розыгрыш прошел днем 24 ноября 2021 года. Счастливчики - жители региона, сделавшие прививку/

Автомобиль получает обладатель номера 630000072810312, квартиру - тот, кто прошел викторину и имеет номер 630000074086178.

Искренне поздравляем счастливчиков, победивших в розыгрыше, инициированном Дмитрием Азаровым.

Также сегодня разыграли 1000 сертификатов на 4000 рублей. Проверить, выиграл ли ваш номер можно на сайте Самарской карты.

Всего в конкурсе приняли участие 183 002 человека. Еще впереди два розыгрыша. Победителем может стать каждый. Разыграют еще 2 машины и две квартиры.