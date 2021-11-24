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Общество24 ноября 2021 14:43

Прокуратура проведет проверку исполнения закона по обращению с бездомными животными в Самарской области

С этой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Проблема нападения бродячих животных на людей актуальна во многих регионах страны

Проблема нападения бродячих животных на людей актуальна во многих регионах страны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил прокуратуре РФ провести проверку в регионах на предмет исполнения законодательства по обращению с безнадзорными животными. Начать он предложил с Самарской области.

Данная инициатива прозвучала в связи с неутешительной статистикой по поступающим жалобам от горожан. Жители регионов жалуются на участившиеся случаи нападения безнадзорных животных на людей.

- Это настоящее бедствие, когда от нападения стай животных гибнут люди,- отметил Хинштейн.

Депутат предложил подходить к данному вопросу комплексно. Он предложил создать в регионах специализированные центры по содержанию и реабилитации для бездомных животных. Кроме того, параллельно нужно запустить процесс регистрации животных, чтобы в случае трагедий привлекать недобросовестных заводчиков к ответственности.

Прокуратура поддержала предложение Александра Хинштейна по проведению проверки. Кроме того, рекомендации будут использоваться при совершенствовании федерального законодательства и формировании других инициатив, которые помогут в решении проблем с бродячими животными.