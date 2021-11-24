Дмитрий Азаров подписал соглашения с промышленными предприятиями региона об экологической безопасности

Предприятия взяли на себя обязательства по внедрению экологических стандартов

24 ноября 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашения об экологической и промышленной безопасности с крупнейшими предприятиями Тольятти, Сызрани и Чапаевска. Промышленные организации взяли на себя обязательства по реализации климатической политики, мероприятий, направленных на применение зеленых энергосберегающих технологий, а также рекомендаций регионального экологического стандарта в сфере охраны атмосферного воздуха. Эко-стандарт был разработан по инициативе депутата Самарской губдумы Дениса Волкова.

Глава региона отметил, что в последнее время руководители крупных промышленных предприятий ведут активную работу по модернизации своих производств, с учетом современных экологических стандартов. Подписанное соглашение закрепляет работу, которую ведут предприятия на протяжении многих лет.

Данное обязательство по исполнению экологических требований накладывает дополнительные издержки на предприятие, однако, по словам губернатора, они окупятся втройне. Кроме того, не стоит забывать о том, что в Самарской области будет существенно снижено негативное влияние на окружающую среду. Этот факт несет в себе главное значение для всех жителей региона.