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Общество24 ноября 2021 16:55

В Самаре новые троллейбусы «Адмирал» дезинфицируют дважды в день

Сотрудники ТТУ продолжают антиковидную обработку всех видов транспорта
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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За чистотой в троллейбусах тщательно следят. Фото: Администрация Самары

За чистотой в троллейбусах тщательно следят. Фото: Администрация Самары

В Самаре на маршруты начали выходить новые троллейбусы «Адмирал», поэтому работ по анлтиковидной обработке подвижного состава у сотрудников ТТУ прибавилось. Новый транспорт обрабатывается дважды в сутки, однако в отличие от других троллейбусов и трамваем, санобработка отличается.

Как рассказали сотрудники ТТУ Самара, в троллейбусах «Адмирал» дважды в сутки проводится орошение салона из пульверизаторов, протирают поручни, ручки и другие контактные поверхности хлорсодержащим раствором. В межрейсовое время и на конечных остановках кондукторы и водители дополнительно занимаются протиркой контактных поверхностей в салоне троллейбуса.

- Системы воздуховода и кондиционирования также не оставляют без внимания. Зимой они обрабатываются только снаружи, а летом, когда кондиционеры будут работать, в перечень обязательных работ будет включена обработка и дезинфекция изнутри, - отметили представители ТТУ Самара.

Администрация Самары также отметила, что в новых троллейбусах также предусмотрена установка рециркуляторов для обеззараживания воздуха в салоне.