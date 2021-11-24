632 отделения «Почты России» будет модернизировано по инициативе «Единой России»

«Единая Россия» возьмет программу на особый контроль

«Единая Россия» в рамках народной программы планирует модернизировать более 25 тысяч почтовых отделений в России, из которых 632 – в следующем году. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента с членами Правительства.

- Для страны это важный проект, поскольку он охватывает 30 миллионов сельских жителей. За каждым обновляемым отделением будет закреплен депутат, который возьмет работу по модернизации на особый контроль, - отметил Андрей Турчак.

Напомним, в сентябре 2021 года в Самаре в рамках проекта модернизации почтовых отделений был апробирован проект восстановления старейшего в городе отделения связи. Также в селах Самарской области также были восстановлены отделения «Почты России». Одним из ключевых мероприятий в рамках визита Андрея Турчака в Самару стала торжественная церемония гашения марки «Самара – город трудовой славы». В мероприятии приняли участие секретарь Самарского регионального отделения партии губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.