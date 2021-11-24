Огромная пылающая луна встревожила самарцев 25 ноября 2021 года

Огромная луна запуталась в проводах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары в ночь на 25 ноября 2021 года восхитила огромная луна, которая появилась над горизонтом в положенное время. Около 21.00-21.30 она уже достаточно поднялась над домами и казалась просто гигантской, похожей на огромный сияющий кусок сыра, немного отъеденный сверху. Сейчас луна находится в убывающей фазе.

- Вот это красотка! - восторгались жители.

- Даже мурашки по коже, когда луна такая огромная. Было бы полнолуние - осталось бы только завыть, - смеялись другие.

Кто-то встревожился: мол, не связана ли такая большая луна с неприятностями, которых немало в последние дни, или не влияет ли она на здоровье?

Спутник Земли в эту ночь подрос в размерах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты объясняют, что Луна всегда кажется больше на горизонте, чем вверху в небе, это связано с физическими законами и оптическим обманом, который так и называют Иллюзия Луны.. А вот красный ободок, который обнимал сегодня спутник луны по народным поверьям говорит о скорых морозах.

Новолуние будет 4 декабря, потом Луна станет расти и 19 декабря она будет полной, а находиться будет в Близнецах. При этом астрономы обещают нам в этот день Микролуние - спутник максимально отдалится от Земли и визуально будет казаться меньше, чем обычно.