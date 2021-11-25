В Самарской области ожидается потепление до +2 градусов

Синоптики обещают потепление в конце ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие три дня 25-27 ноября 2021 года. По прогнозу, уже в эту пятницу потеплеет до +2 градусов, но ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

В четверг, 25 ноября 2021 года, в Самаре ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем температура воздуха составит 0…-2 градусов, а в ночь опустится до -8 градусов. Утром и днем местами по области ветер будет дуть с порывами до 15 м/с.

26 ноября, на северо-востоке Самарской области продолжит идти небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура будет колебаться в пределах -3…-8 градусов. Синоптики предупредили об образовании на дорогах гололедицы.

В субботу в регионе будет переменная облачность, синоптики не обещают существенных осадков. Ветер южный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов.