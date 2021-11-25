Губернатор Самарской области провел заседание по вопросу обеспечения горожан чистой водой

Глава региона поручил решить все проблемы в максимально сжатые сроки

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание общественного совета по экологической безопасности. Помимо вопросов о сохранении окружающей среды был затронут вопрос об обеспечении чистой водой всех жителей Самарской области. Стороны обсудили реконструкцию самарской ГОКС, а также строительство новых водоводов в ближайших к областной столице районах.

Проект реконструкции ГОКС планируется полностью завершить уже в 2023 году. Впервые в Самаре будет применена технология автоматизированного контроля качества сбросов промышленных сточных вод в систему городской канализации, что позволит значительно улучшить качество воды в Самаре. По словам руководителя СКС, реконструкция поможет снизить долю загрязняющих веществ в сбрасываемых очищенных сточных водах на 70%. В настоящее время работы на ГОКС ведутся полным ходом.

Кроме того, власти планируют построить водоводы в поселке Управленческий и в Южном городе. Жители Красноглинского и Куйбышевского районов уже к 2024 году получат чистую воду. Глава региона отметил важность данных проектов и поручил приложить максимальные усилия для их реализации в намеченные сроки.