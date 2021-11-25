Почти 70% жителей Самары выступили против введения QR-кодов в общественном транспорте

Сейчас QR-коды спрашивают в ТЦ и в ресторанах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди жителей Самары и узнал их мнение о введении QR-кодов в общественном транспорте. Опрос был проведен в связи с введением данной системы в Республике Татарстан несколько дней назад.

7 из 10 самарцев выступили против введения таких мер в своем городе. Антиковидные меры поддерживают лишь 15% опрошенных, что является средним по России. Стоит отметить, что в Самаре процент противников введения QR-кодов в общественном транспорте является одним из самых низких по стране.

Напомним, ранее власти Самары сообщили, что готовы в случае необходимости ввести QR-коды в общественном транспорте, в случае если ситуация с коронавирусом в регионе ухудшиться. Однако в последние дни в регионе наблюдается снижение суточного прироста заболевших коронавирусом, поэтому вопрос о введении дополнительных антиковидных мер пока не поднимается.