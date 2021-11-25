В Самарской области предложили выделять больше денег на жилье для детей-сирот

Александр Живайкин рассказал о поправках в главный финансовый документ региона

Государственная дума РФ приняла бюджет на ближайшую трехлетку. В нем предусмотрены расходы на выплату пособий, строительство и ремонт школ, закупку новых автомобилей скорой помощи, улучшение жилищных условий и т.д. Главный финансовый документ страны получился социально направленным.

В бюджете Самарской области тоже предусмотрели средства на социально важные статьи. Фракция «Единой России» предложила увеличить финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. Благодаря этому повысится число получателей — не 500, а 700 человек в год. Кроме того, планируется направить больше денег на обустройство спортивных площадок. Это позволит создавать дополнительные места для занятий спортом — плюс 7 ежегодно.

— Депутаты партии также предложили добавить средства на замену лифтов, ремонт ОКН, приобретение медоборудования, предоставление грантов фермерским хозяйствам, — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Он отметил, что все эти предложения поступили от жителей региона, и выразил уверенность, что данные поправки получат поддержку.