Сельхозкооператив в Самарской области первым в стране получил господдержку по оздоровлению стада

В Самарской области реализуют новые меры господдержки сельских потребкооперативов

В Самарской области оказывают господдержку сельской потребительской кооперации. В 2021 году на эти цели было направлено почти 60 млн рублей, в том числе 21,3 млн рублей — по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сейчас в регионе действует более 60 подобных кооперативов. В этом году в них вовлекли 108 новых членов. Отметим, что 8 сельхозобъединений получили до 10 млн рублей на возмещение части затрат на покупку крупного рогатого скота, техники и оборудования.

Также в Самарской области реализуют и другие меры господдержки. Среди них — помощь в оздоровлении стада. Первым в стране ее получил сельхозкооператив «Исаклинский». Ему одобрили льготный кредит в 20 млн рублей на приобретение молочных коров. Благодаря этому четыре хозяйства, которые входят в кооператив, смогли купить 125 голов нетель двух пород — голштинской и черно-пестрой.