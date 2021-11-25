Двигатели самарского «ОДК-Кузнецов» отправили на МКС модуль «Причал»

Ракета доставит на МКС важный груз Фото: Предоставлено "Комсомолке"

24 ноября в 16:06 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с транспортным кораблем-модулем «Причал М-УМ» с узловым модулем «Причал». Она направилась на МКС. Надежный старт обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, которые произвели на самарском «ОДК-Кузнецов».

Двигатели установили на на I и II ступенях носителя. Они отработали в штатном режиме - без каких-либо нареканий.

Специалисты ОДК в рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя постоянно обеспечивают отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ. Важнейший этап здесь — предпусковое обслуживание двигателей.

Новый модуль «Причал» предназначен для повышения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Кроме того, корабль-модуль должен доставить на борт МКС примерно 700 кг различных грузов для экипажа 66-й основной экспедиции.