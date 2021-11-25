В Самарской области на 25 ноября коронавирус подтвердился у 1215 человек

В Самарской области снижается суточная заболеваемость коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области последние два дня резко уменьшилось количество суточных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по данным на 25 ноября 2021 года, в регионе было зарегистрировано 1215 новых случаев заболевания, в то время как на прошлой неделе этот показатель достигал почти 1800 случаев за сутки.

Всего с начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 174 767 случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день 125 623 человека успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 1178 пациентов.

Что касается печальной статистики, по данным на 25 ноября в регионе от коронавируса скончались 35 человек за прошедшие сутки. С начала пандемии зарегистрировано 5331 летальный случай.