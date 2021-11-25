Депутаты «Единой России» обсудили перспективы развития Красноярского района

В Красноярском районе реализуют нацпроекты и инициативы партий

Депутаты партии «Единая Россия» провели выездное совещание в Красноярском районе Самарской области по вопросам развития и бюджету. По инициативе партии в муниципальном образовании капитально отремонтировали школу, в следующем году планируется провести реконструкцию детской поликлиники.

- «Единая Россия» выступила с предложением увеличить расходы на оснащение современным оборудованием и предусмотреть дополнительные средства на антиковидные мероприятия. Надеемся, что Правительство Самарской области ответственно подойдет к данной инициативе и изыщет средства на ее реализацию, - отметила первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова.

Депутаты также планируют выйти с инициативой по строительству Красноярского спортивного комплекса, в котором будет располагаться площадка для сдачи нормативов ГТО, детская площадка и стадион. Кроме того, «Единая Россия» надеется на поддержку в строительстве скейтпарка, футбольного поля с искусственным покрытием, универсальной спортивной площадки для массовых видов спорта.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин сообщил, что сейчас депутаты выходят на финишную прямую принятия закона об областном бюджете на 2022 год. Депутат отметил, что «Единая Россия» высказала предложение направить дополнительные средства не только на борьбу с пандемией, но и на устройство спортивных площадок.