Более 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка

Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в России за 10 месяцев 2021 года банковской картой оплатили более 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка СберБанка:

«Сегодня СберБанк совместно с партнерами активно развивает технологии, обеспечивающие бесконтактную оплату проезда в регионах. Цифровые сервисы делают большинство услуг более доступными и удобными для жителей регионов нашей страны. Сервис по оплате проезда банковскими картами значительно упрощает данную процедуру, при этом позволяет транспортным компаниям более эффективно контролировать средства, поступающие за оплату проезда».

В Самарской области за 10 месяцев 2021 года жители оплатили более 37 млн поездок в общественном транспорте с помощью банковских карт. Для сравнения, с января по октябрь 2020 года таких операций было проведено почти 24 млн.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Стремительно растет популярность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Самарской области. Более чем в 1,5 раза увеличилось количество транзакций по сравнению с 2020 годом. Это говорит о том, что жителям региона удобно оплачивать проезд бесконтактно. В данный момент транспортный эквайринг Сбербанка работает во всех крупных городах Самарской области. Возможность безналичной оплаты проезда впервые в регионе появилась ещё в начале 2019 года в муниципальном транспорте Самары, а затем – в Тольятти, Сызрани, Жигулёвске и Новокуйбышевске».

Транспортный эквайринг позволяет оплатить проезд абсолютно любым способом: транспортной, социальной или банковской картой, а также смартфоном, умными часами или браслетом, то есть любым устройством с поддержкой NFC, к которому можно привязать банковскую карту.