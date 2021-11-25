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Общество25 ноября 2021 11:46

В Самаре три квартиры лишили воды из-за общего долга более 200 рублей

У них есть реальный шанс остаться в новогодние праздники без канализации
Алена ПРОВКИНА
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Бригада поднялась на крышу девятого этажа и установила заглушки с помощью специального устройства. Фото: «РКС-Самара»

Бригада поднялась на крышу девятого этажа и установила заглушки с помощью специального устройства. Фото: «РКС-Самара»

В Самаре, 25 ноября 2021 года, трем квартирам в доме №155 по Московскому шоссе перекрыли воду из-за общего долга в 207 620 рублей. Бригада ресурсников установила заглушки.

По сообщению «РКС-Самара», специалисты отключили воду через канализационный выпуск с помощью специального оборудования. Они установили заглушки на выходы из квартир, соседи в таком случае страдать от недостатка воды не будут.

Один из должников, квартиру которого лишили канализации, платит только после установки заглушек. Специалист отметили, что в этот раз он накопил долг в 27 984 рубля. Должники несколько раз получали предупреждения, но никак не отреагировали.

Ресурсники собираются увеличивать темпы и объемы своей работы, поэтому у злостных неплательщиков есть реальный шанс лишиться воды в конце декабря и в новогодние праздники. Некоторых ждет не только перекрытие и заглушки, но и судебные разбирательства, арест имущества и счетов.