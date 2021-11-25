Дмитрий Азаров испек шарлотку и приехал поздравить свою маму с праздником

Дмитрий Азаров приехал поздравить свою маму с праздником. Фото: instagram.com/azarov.life

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, несмотря на плотный график работы, не забывает навещать свою маму. В преддверии Дня матери Дмитрий Азаров сам испек шарлотку и приехал поздравлять маму.

- Ты меня в детстве баловала, теперь моя очередь, - сказал Дмитрий Азаров и вручил своей маме цветы и праздничный пирог.

После этого глава региона отправился на заседание правительства, где поздравил всех матерей Самарской области с этим замечательным праздником.

Международный День матери в России в 2021 году пройдет 28 ноября. В этот день принято поздравлять всех женщин, которые носят гордое звание – «Мама». По всей стране в этот день проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. В школах и детских садах дети своими руками делают подарки и открытки своим любимым мамам.