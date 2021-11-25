В Самарской области изменят расписание электричек Мирная-Сызрань-1 и Самара-Новоотрадная 26 ноября 2021

Изменения произойдут из-за ремонтных работ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области изменят расписание двух электричек 26 ноября 2021 года. Изменения связаны с ремонтными работами на станции., об этом сообщили в СППК.

Из-за ремонтных работ на станции Георгиевка поезд № 6524 Самара – Новоотрадная устанавливается сообщением: Самара (отправление в 18:07) – Кинель (прибытие в 19:06). На участке Кинель – Новоотрадная отменяется.

Маршрут № 6569 Мирная (отправление в 17:09) – Сызрань-1 (прибытие в 20:02) проследует по измененному расписание: Мирная (отправление в 17:09) – Обшаровка (19:19 – 19:30) – Сызрань-1 (прибытие 20:13). Подробное изменение расписание можно узнать на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.