В Новокуйбышевске изменится стоимость проезда с 1 декабря 2021 года

Цену за проезд не повышали с 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске с 1 декабря 2021 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте на 3 рубля. Пока стоимость билета составляет 25 рублей.

По данным городской администрации, проезд не дорожал 2,5 года. Последнее повышение было 1 марта 2019 года. Для всех граждан билет будет стоить 28 рублей; льготный тариф – 26 рублей; проездной по картам для школьников и студентов – 13,5 рублей; безлимитная карта школьника на месяц – 536 рублей; безлимитная карта студента – 670 рублей.

Разница в цене за билет в общественном транспорте с Самарой останется прежней – 7 рублей. Напомним, что в Самаре проезд в общественном транспорте в 2022 году планируют повысить до 35 рублей.