ЦУР Самарской области за год обработал более 270 тысяч жалоб жителей

ЦУР был создан ровно один год назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр управления регионом Самарской области подвел итоги первого года работы. Он был создан 25 ноября 2020-го. За это время специалисты ЦУРа обработали более 270 тысяч обращений. Губернатор Дмитрий Азаров высоко оценил их работу. Он отметил эффективность, профессионализм и оперативность.

За год ЦУР обработал 100 154 сообщения из соцсетей и 178 510 жалоб, поданных через портал госуслуг. Отметим, Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по скорости реагирования. Топ самых обсуждаемых тем за минувший год — ЖКХ (25 430 жалоб), дороги, (13 424), благоустройство (12 969), коронавирус (8 683) и здравоохранение (7 282).

Отметим, сообщения самарцев фиксируют с помощью системы «Инцидент Менеджмент» и платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения после обработки направляют в конкретное ведомство. Те инциденты, которые могут угрожать здоровью и жизни людей, отрабатывают в максимально сжатые сроки. Это, к примеру, открытые люки, порывы воды, падающие деревья, отключение света.