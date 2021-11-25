В центре «Мой бизнес» в Самаре начали проводить консультации специалисты ТПП

Встречи будут проходить в центрах "Мой бизнес" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площадке регионального центра «Мой бизнес» на Молодогвардейской, 211 в Самаре стартовали еженедельные консультации представителей Союза «Торгово-промышленной палаты». Встречи будут проводиться каждый четверг с 14 до 16 часов.

— Теперь к услугам нашего «Дома предпринимателя» добавятся и консультационные мероприятия Торгово-промышленной палаты. Мы аккумулируем все необходимые услуги в центрах «Мой бизнес», чтобы представители бизнес-сообщества не тратили силы и время на поиск информации, а комфортно и быстро получили необходимые ответы в одном месте, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприниматели смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. В частности, им расскажут о получении сертификата страны происхождения товара, оценке бизнеса и имущества, классификации гостиницы, поддержке экспортно ориентированных предприятий и не только.

Первая встреча проходит уже сегодня 25 ноября 2021 года. Регистрации на нее не требуется. Консультации проводит главный специалист управления развития и поддержки предпринимательства и конгрессно-выставочной деятельности областного ТПП Елена Соколова.