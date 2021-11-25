Великолепная семерка: в финале МНТК «Роснефти» представят проекты семь молодых специалистов КНПЗ

Участие в НТК позволяет молодым сотрудникам реализовать потенциал и здоровые амбиции. Фото АО «КНПЗ»

В том числе и семь молодых специалистов Куйбышевского НПЗ. Все они стали призерами и победителями НТК в блоке «Нефтепереработка и нефтехимия», которая в этом году проходила на виртуальной площадке, организованной КНПЗ. Молодежь 17 предприятий представляла собственные проекты в различных областях - от экологии и энергосбережения до производственных технологий и оборудования. В декабре поборются за победу в профильных секциях 358 финалистов, ставших лучшими в различных направлениях деятельности Компании - нефтедобыче, нефтепереработке, судостроении и других. В течение десяти дней онлайн-конференции ребята смогут не только презентовать жюри свои проекты, но и пообщаться с экспертами отрасли, принять участие в мастер-классах и развивающих мероприятиях, а также заседании английского клуба МНТК. Из представленных проектов жюри центрального аппарата Компании выберет наиболее перспективные для внедрения на предприятиях «Роснефти», а их авторы получат заслуженные награды и возможность увидеть реализацию своего проекта.

Удачи молодым специалистам Куйбышевского НПЗ.