Светодиодный фонтан начали монтировать в сквере Речников в Самаре 25 ноября 2021 года

Конструкция по величине будет уступать только фонтану у склона площади Славы / Фото: администрация Самары

В Самаре начали украшать к Новому году сквер Речников. В четверг, 25 ноября 2021 года, там приступили к установке светодиодного фонтана. Его диаметр составит около 10 метров, а высота — более 4 метров. По величине конструкция будет уступать только фонтану на склоне у площади Славы.

— Основа фонтана — металлический каркас. На него крепятся светодиодные ленты, сетка и другие декоративные элементы. Световой фонтан решили разместить в сквере Речников на месте летнего сухого фонтана. Для этого используется деревянный постамент, — рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Инсталляцию планируют запустить к вечеру 25 ноября. Отметим, что фонтан будет потреблять около 300 Ватт в час — как 3-5 домашних ламп накаливания.

Напомним, в преддверии Нового года в Самаре установят 12 светящихся фонтанов. Часть из них уже смонтировали возле ДК «Чайка» в Управленческом, в районе пересечения улиц Чапаевской и Красноармейской, на очереди — перекресток улиц Победы и Гагарина.