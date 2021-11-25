В Самарском транспорте искали безбилетных «зайцев»

Контролеры проверяют наличие билетов. Фото: Администрация города Самара

В Самарском транспорте контролеры, представители полиции и административной комиссии Кировского района провели масштабный рейд 25 ноября 2021 года с целью поймать безбилетников.

По словам представителей транспортной отрасли, рейды необходимы и актуальны. «Зайцев» ожидает административная ответственность и штраф в 500 рублей. Контролеры ежедневно проводят мониторинг билетов. В последнее время количество безбилетников увеличилось.

Перевозчики отмечают, что теряют прибыль, которую могли бы направить на покупку рециркуляторов для очистки воздуха. Проверки билетов в транспорте теперь начинаются с самого утра и до позднего вечера.