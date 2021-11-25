Новые инвесторы хотят реализовать в Самарской области проекты на 450 млн рублей

Самарская область привлекательна для инвесторов ФОТО: Правительство Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В правительстве Самарской области состоялось заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Были рассмотрены два новых предложения, общий объем инвестиций который превышает 450 млн рублей.

Один из проектов предусматривает модернизацию и развитие молочного комплекса. Другой претендует на получение статуса стратегического и связан с созданием лечебно-диагностического отделения в Новокуйбышевске.

Отбором проектов, которым окажут поддержку, занимается рабочая группа, созданная при региональном Совете по улучшению инвестклимата. Самарская область считается успешном местом для реализации идей в самых разных отраслях, инвесторы губернии доверяют.

— В этом году мы активно развиваем наши инвестиционные площадки, расширяем перечень инструментов поддержки инвестпроектов, сопровождаем каждого инициатора на всех этапах реализации и, конечно, продолжим эту работу в следующем году, — заявил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Все за время своего существования рабочая группа рассмотрела более 85 проектов. Еще целый ряд сейчас готовится к изучению. В ближайшее время планируется очередное заседание. По итогам обсуждения каждому из проектов присвоят куратора со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления. Агентство по привлечению региона готово оказать консультационную поддержку.