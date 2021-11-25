В Самаре двоих наркодилеров отправили в колонию за попытку сбыть 14 кг гашиша

Неудавшихся "бизнесменов" приговорили к 7 годам лишения свободы / Фото: УФСБ по Самарской области

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу о попытке сбыта наркотического средства. Обвиняемыми по нему проходили двое граждан России.

Наркодилеров задержали сотрудники УФСБ по Самарской области в феврале 2021 года. Их поймали, когда они пытались сбыть более 14 кг гашиша. Запрещенное вещество находилось примерно в 30 свертках. Преступники везли их в багажнике машины, спрятав в мешках с картошкой. Тогда в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Ук РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

В начале ноября 2021 года суд признал обоих фигурантов виновными. Им назначили по 7 лет лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а второй — общего.