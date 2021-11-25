Самарцев попросили не пускать детей играть у новогодних инсталляций

Сотрудники уже приступили к монтажу конструкций. Фото: администрация Самары

В Самаре полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Специалисты «Самарагорсвет» уже начали установку инсталляций. Сотрудники попросили родителей не пускать детей на конструкции, они находятся под напряжением.

Городская администрация сообщает, что новогодние уличные инсталляции – не место для детских игр. Конструкции опасны, нельзя залезать на постаменты – покрытие может быть скользким. Фотографироваться лучше возле иллюминационных фигур.

В Самаре установят 12 светящихся фонтанов. Некоторые из них уже смонтированы: возле ДК «Чайка» в поселке Управленческий, в районе пересечения улиц Чапаевской и Красноармейской, на очереди — перекресток улиц Победы и Гагарина. Также 25 ноября начали монтировать светодиодный фонтан в сквере Речников.