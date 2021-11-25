В Самарской области ищут 17-летнего подростка в темно-красной куртке

Молодой человек пропал 25 ноября 2021 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские ищут 17-летнего Сергея Ч. В четверг, 25 ноября 2021 года, молодой человек самовольно ушел из Сергиевского комплексного центра социального обслуживания населения «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские опрашивают знакомых и родственников подростка, а также проверяют места, где он может находиться. Ориентировку с его приметами передали всем наружным службам полиции и правоохранителям из ближайших регионов.

На вид Сергею 17-18 лет, рост 170-175 см. Он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы. Был одет в темно-красную куртку, темно-зеленое трико. На ногах — красные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом в О МВД по Сергиевскому району (Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 15) по телефону 8 (84655) 2-14-41, в ближайший отдел полиции или по номеру 020 (102 — с мобильного).