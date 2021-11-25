У Самарца арестовали BMW X5 из-за долга за тепло

Машину конфисковали. Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

Житель Промышленного района задолжал 200 тысяч рублей за отопление и административные штрафы. У него арестовали и конфисковали кроссовер BMW X5.

- Объединены долги перед поставщиком тепла и штрафы по административным правонарушениям на сумму 150 тысяч рублей. Таким образом, неплательщику теперь предстоит исполнить все свои обязательства, а также оплатить работу эвакуатора, - сообщил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Должник принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года. Ему неоднократно приходили предупреждения, но он их игнорировал. На низкий доход мужчина пожаловаться не мог: в его собственности помимо BMW X5 находятся также автомобили Priora и ГАЗель.