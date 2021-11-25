В Самаре женщина-адвокат предстанет перед судом за взятку более 1 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина-адвокат предстанет перед судом. Она планировала получить взятку в 1, 5 миллиона рублей.

По данным следствия, в апреле 2021 года к обвиняемой пришла жена местного жителя и попросила помочь сократить срок лишения свободы. Его обвиняли в разбое и угрозе убийством. Денежное вознаграждение в 1,5 миллионов обвиняемая планировала передать за оказание содействия в назначении небольшого срока.

Женщина не смогла довести свой преступный умел до конца. После получения денег, ее задержали сотрудники ФСБ в припаркованном автомобиле в Кировском районе.

Обвиняемой грозит срок лишения свободы на 6 лет и штраф.