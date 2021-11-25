Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 15:06

В Самаре женщина-адвокат предстанет перед судом за взятку более 1 миллиона рублей

Она предстанет перед судом
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина-адвокат предстанет перед судом. Она планировала получить взятку в 1, 5 миллиона рублей.

По данным следствия, в апреле 2021 года к обвиняемой пришла жена местного жителя и попросила помочь сократить срок лишения свободы. Его обвиняли в разбое и угрозе убийством. Денежное вознаграждение в 1,5 миллионов обвиняемая планировала передать за оказание содействия в назначении небольшого срока.

Женщина не смогла довести свой преступный умел до конца. После получения денег, ее задержали сотрудники ФСБ в припаркованном автомобиле в Кировском районе.

Обвиняемой грозит срок лишения свободы на 6 лет и штраф.