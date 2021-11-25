В Тольятти подсчитали численность безработных

Организации в Тольятти заявили о нужде в сотрудниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти Центр занятости предоставил число безработных граждан. На 25 ноября количество нетрудоустроенный составляет – 4 737 человек.

- 63,7% приходится на женщин, 14,6 % - молодежь в возрасте до 30 лет, 14,4 % - граждан предпенсионного возраста. 4,2 % - уволенные по сокращению штата. 5,1 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности, - сообщает администрация города.

С начала 2021 года в службу занятости обратилось 18 815 человек, из которых уже трудоустроились 12 782 человека. Служба направила на профессиональное обучение 892 безработных гражданина, а 19 людям назначили досрочную пенсию. Центр занятости отметил, что уровень безработицы составил 1,19%.

Предприятия и компании Тольятти заявили о потребности в 10 957 работниках. Напряженности на рынке труда в городе составила 0, 45 человека на 1 свободное рабочее место.