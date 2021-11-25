В Самаре введут в эксплуатацию 86 миллионов кв.м. жилья в 2021 году

В конце года сдадут все подготовленные квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2021 году введут в эксплуатацию 86 миллионов кв.м. жилья. На 1 ноября объем метража составил 665 тысяч квадратов. В 2020 году уровень сдачи был ниже на 56%.

В четверг, 25 ноября 2021 года, на заседании штаба по региональному развитию отметили, что в этом году самый большой объем ввода за всю историю страны. И с каждым годом темпы планируют наращивать. По информации министрах строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, введено уже 84% жилья от запланированного.

План в этом году напряженный, большинство объектов строительства сдадут в эксплуатацию в последний месяц года. На заседании также обсудили начало программ по капремонту школ. Заявку подала 31 учебная организация.