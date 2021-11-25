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Общество25 ноября 2021 17:48

В Самаре 31 школа подала заявку на капремонт

Начало реализации программы пока обсуждают
Алена ПРОВКИНА
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В Самаре 31 школа нуждается в капитальном ремонте

В Самаре 31 школа нуждается в капитальном ремонте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 31 школа подала заявку на включение в программу по капитальному ремонту. На заседании штаба, 25 ноября, обсудили начало реализации проекта. Представители правительства уже начали анализировать готовность осуществить программу.

- Прошу еще раз проанализировать список учебных заведений Самарской области, подготовить предложения по включению в программу новых школ, в которых будет проводиться капремонт, - отметил председатель областного правительства.

Всего в России 1662 школы подали заявки в программу и хотят существенный ремонт. Власти хотят упростить критерии программы для учебных заведений, которые претендуют на участие, чтобы была возможность отремонтировать больше зданий.