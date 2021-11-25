Спортшколы Самарской области возвращаются к прежней работе

Юные спортсмены возобновляют тренировки

Спортивные школы, секции, учреждения и объекты Самарской области возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в региональном правительстве.

- Благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Самаре возобновилась работа детских спортивных секций, - говорится в сообщении.

В новом Дворце спорта в Самаре теперь задействованы все имеющиеся площадки, где тренируются фигуристы и хоккеисты. Для родителей вход во Дворец доступен при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации.

В «МТЛ-Арене-2» тренируются юные баскетболисты, там же будут работать детские секции хоккея, сейчас идет заливка льда.

На спортивных объектах контролируют соблюдение эпидемиологических требований. Там обрабатывают помещения, занятия проводят с соблюдением санитарных правил.