В выходные 26-28 ноября в Самарской области ожидается потепление до +2 градусов

Конец ноября порадует теплой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 26-28 ноября 2021 года. Прогноз порадует самарцев плюсовыми значениями и отсутствием снега, однако к воскресенью осадки все же ожидаются.

В последний рабочий день, в пятницу, погода будет необычно теплой для этого времени года. Так, 26 ноября, в Самаре температура воздуха будет держаться в пределах 0…+2 градуса. Синоптики не обещают в этот день осадков, но предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.

В субботу, по прогнозу также не ожидается существенных осадков. Температура воздуха также будет достигать плюсовых значений от -3 до +2 градусов днем, а вот ночью похолодает до -8.

Последний день уикенда в Самарской области начнется с мокрого снега. Несмотря на осадки, днем температура может, как опускаться до минусовых значений, так и достигать максимально теплой +2 градуса.