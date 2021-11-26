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Общество26 ноября 2021 3:38

В выходные 26-28 ноября в Самарской области ожидается потепление до +2 градусов

Рассказываем, какую погоду ждать в Самаре в конце ноября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Конец ноября порадует теплой погодой

Конец ноября порадует теплой погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 26-28 ноября 2021 года. Прогноз порадует самарцев плюсовыми значениями и отсутствием снега, однако к воскресенью осадки все же ожидаются.

В последний рабочий день, в пятницу, погода будет необычно теплой для этого времени года. Так, 26 ноября, в Самаре температура воздуха будет держаться в пределах 0…+2 градуса. Синоптики не обещают в этот день осадков, но предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.

В субботу, по прогнозу также не ожидается существенных осадков. Температура воздуха также будет достигать плюсовых значений от -3 до +2 градусов днем, а вот ночью похолодает до -8.

Последний день уикенда в Самарской области начнется с мокрого снега. Несмотря на осадки, днем температура может, как опускаться до минусовых значений, так и достигать максимально теплой +2 градуса.