В Самаре не торопятся снимать запрет на проведение корпоративов и дискотек

Решение будет приниматься исходя из эпидобстановки в регионе. Фото: Агентство "Креатив"

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями бизнес-сообщества Самарской области, где выслушал все предложения об улучшении их положения в пандемию. Некоторые инициативы были рассмотрены и одобрены главой региона, а что-то отклонено.

Так, к губернатору обратился директор УК «Поляна» Роман Вавилин, у которого сеть ресторанов в Самаре. Ресторатор обратился с просьбой снять запрет на проведение корпоративных мероприятий и дискотек – с проходом посетителей по QR-кодам.

- Это помогло бы существенно увеличить доходы ресторанов, чтобы оплатить аренду помещений и налоги, - отметил Вавилин.

Однако губернатор Дмитрий Азаров отклонил данную инициативу. По его словам, рассматривать этот вопрос нужно, исходя из эпидемиологической обстановки в Самарской области. В настоящее время наблюдается снижение количества заболевших коронавирусом, но решение о снятии ограничений с ресторанов принимать пока рано.