Самарец целый год отдавал деньги мошеннику, думая, что вкладывается в удачный инвестиционный проект

Полицейские ищут мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился мужчина, который работает экспертов на одном из предприятий города. Он сообщил, что в результате мошенничества лишился 4,5 миллионов рублей.

По словам заявителя, год назад в Интернете он познакомился с инвестором, который предложил ему заработать. На протяжении года самарец перечислял деньги на счет лже-инвестора, думая, что делает выгодные вложения в «удачный» инвестиционный проект.

В общей сумме мужчина перевел мошеннику за год 4,5 миллиона рублей. Через какое-то время аферист перестал выходить на связь, а самарец понял, что его обманули.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и личность мошенника.