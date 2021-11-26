В Новокуйбышевске женщина написала заявление на любовника за угон своего автомобиля

На мужчину возбудили уголовное дело за угон автомобиля подруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром инспекторы ДПС по городу Новокуйбышевск во время несения дежурства остановили автомобиль «Фольксваген Туарег» для проверки документов. 35-летний водитель не смог предоставить полицейским документы на автомобиль, поэтому его сопроводили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а иномарку отбуксировали на спецстоянку.

Полицейские выяснили, что «Фольксваген» принадлежит 39-летне знакомой задержанного. Ей сообщили, что ее машина находится на спецстоянке, чему она была крайне удивлена. Женщина пояснила, что находится с задержанным в близких отношениях, однако не давала ему согласия на пользование своим автомобилем и не передавала ему ключи.

Сам мужчина рассказал, что решил покататься на автомобиле своей любовницы, пока она спала. В свою очередь женщина написала на него заявление об угоне автомобиля.

В настоящее время в отношении жителя Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.