Порывистый ветер будет бушевать в Самарской области днем 26 ноября 2021 года

Днем 26 ноября столбик термометра поднимется до 2 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 26 ноября 2021 года, в Самаре продолжит бушевать сильный ветер. Местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Из-за этого в регионе вновь объявили желтый уровень опасности.

По данным Приволжского УГМС, сегодня в области будет облачно с прояснением. Существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха составит -3...+2 °C. Местами сохранится гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть осторожнее.

Сотрудники МЧС советуют самарцам без особой необходимости не выходить из дома. Если ветер застанет на улице, нужно найти укрытие — подземный переход или ближайший подъезд. Нельзя ходить и стоять рядом с ЛЭП, рекламными щитами, деревьями, недостроями. За остановками общественного транспорта лучше тоже не прятаться — сильный порыв ветра может их опрокинуть. Водителям рекомендуют поставить машины в гараж, а если его нет, то припарковать подальше от непрочных конструкций.