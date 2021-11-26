Тела двоих мужчин нашли пожарные под мостом на ул. XXII Партсъезда в Самаре

Следователи устанавливают личности погибших / Фото: СУ СК по Самарской области

В ночь на пятницу, 26 ноября 2021 года, в Советском районе Самары произошло ЧП. Под автомобильным мостом на улице XXII Партсъезда нашли тела двоих человек. Их обнаружили после тушения пожара.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 23:49. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелся мусор. Огонь охватил территорию площадью 2 кв. м. Возгорание потушили в 00:04.

— Были обнаружены двое мужчин без признаков жизни. По предварительным данным, на телах и одежде не было следов легковоспламеняющихся жидкостей, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следователи начали проверку по факту происшествия. Они устанавливают причину пожара и личности погибших.