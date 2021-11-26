В Отрадном мужчина устроил в магазине салон ритуальных услуг

Приставы добились закрытия похоронного бюро / Фото: УФССП по Самарской области

В Отрадном судебные приставы нашли незаконный салон ритуальных услуг. Он работал в помещении, которое по документам было обозначено как магазин. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Так, владелец здания установил там холодильную камеру для хранения тел и обустроил зал для прощания с покойными. Салон ритуальных услуг располагался всего в 22,5 м от ближайшего жилого дома, что нарушало требования санитарно-эпидемиологических норм. По правилам расстояние должно быть не менее 50 м.

Дело дошло до суда. Владельца помещения обязали убрать холодильную камеру и запретили ему проводить обряды прощания с умершими. Тот, узнав, какие штрафы ему грозят за неисполнение решения суда, поспешил выполнить все требования. В итоге салон ритуальных услуг был закрыт.