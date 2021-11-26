Самарцы смогут привиться от COVID-19 в колледже им. Ляпиной

Сделать прививку в колледже могут все желающие старше 18 лет / Фото: Минздрав Самарской области

Жителей Самары приглашают пройти вакцинацию против коронавируса в новом прививочном пункте. Он заработал в среду, 24 ноября 2021 года, на базе медицинского колледжа имени Нины Ляпиной. Адрес: улица Полевая, 80.

Сделать прививку в учебном заведении самарцы могут ежедневно с 9:00 до 20:00, в том числе в выходные. Там работают пять прививочных бригад. Вакцинацию проводят «Спутником V». Поставить защиту от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет. Важное условие — отсутствие противопоказаний. С собой необходимо взять паспорт.

Отметим, что предварительная запись на прививку в колледже не нужна. Студенты помогают посетителям сориентироваться и сопровождают. Перед вакцинацией жителей осматривают врачи.