Жители Самары больше всего денег тратят на еду и на оплату ЖКХ

Самарцы готовы тратить на продукты питания большую часть своей зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис бесплатных объявлений и поиска работы Авито провел опрос среди российского населения и выяснил, на что они тратят большую часть своих доходов ежемесячно. Выяснилось, что жители Самары много тратят на еду и оплату коммуналки, а вот развлечения их интересуют меньше всего.

По итогам проведенного опроса стало известно, что 82% самарцев тратят большую часть своих ежемесячных доходов на продукты питания, 57% опрошенных – на оплату услуг ЖКХ, 33% - на здоровье и медицину. Также 17% самарцев отдают достаточное количество заработанных денег на погашение кредитов, 15% покупают одежду и обувь на большую часть зарплаты, 14% - посчитали расходы на интернет и сотовую связь, а 11% делают большие закупки бытовой техники, мебели и прочее.

Стоит отметить, что меньше всего денег жители Самары готовы потратить на развлечения. Это можно объяснить тем, что в период пандемии коронавируса многие развлекательные и культурные учреждения закрыты, либо работают с ограничениями.

Интересно, что опрос показал, что жители Москвы чаще среднего показателя по стране тратят денег на развлечения и путешествия, а вот жители Казани больше других платят по кредитам.