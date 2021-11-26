Застройщик в третий раз проиграл суд против главы Самары за земли у Вертолетной площадки

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационную жалобу ООО "ДВС" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застройщик участка возле Вертолетной площадки в третий раз проиграл суд против главы Самары. Он хотел внести изменения в инвестиционный договор о развитии застроенной территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо, однако его требования отклонили.

Согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда, контракт был заключен в декабре 2009 года. Застройщик — ООО «ДВС» — должен был в установленный срок своими силами и за свой счет разработать проект планировки, предоставить жилье для расселения граждан, построить новые здания и коммуникации. Выполнить все обязательства компания не успела. Из-за изменения правил застройки и землепользования она три раза переделывала проект. Кроме того, документация была утверждена заказчиком позже срока. Решить спор мирно сторонам не удалось, тогда инвестор обратился в суд.

ООО «ДВС» потребовало внести изменения в договор — увеличить срок выполнения работ. Однако добиться этого не удалось. Арбитражный суд Самарской области встал на сторону чиновников и отказал в удовлетворении иска. Компания обжаловала решение в 11-м арбитражном апелляционном суде, но тот оставил постановление без изменений. В среду, 24 ноября 2021 года, арбитраж Поволжского округа отклонил кассационную жалобу.